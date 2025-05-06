Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву дронов

Собянин: сбиты еще три БПЛА, следовавших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Он заявил, что обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

5 мая Собянин рассказал, что в Подольске средства ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.