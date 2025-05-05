Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву

В Подольске средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:38 по московскому времени.

Собянин добавил, что на месте происшествия организована работа экстренных служб.

29 апреля Минобороны России сообщило, что ночью над Московской областью были уничтожены два беспилотника.

По информации британского журнала The Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, отметило издание. В материале подчеркивается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.