Средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший к Москве

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был сбит средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее он сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на столицу. Обломки одного сбитого беспилотника упали на Каширском шоссе.

В ночь на 6 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинской атаке на электроподстанцию в Рыльске. В результате нее ранения получили двое несовершеннолетних — 14-летняя девушка и 17-летний юноша — город остался без электроснабжения.

Ранее в Курской области объявили эвакуацию поселка Глушково.