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Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Собянин: силами ПВО сбиты пять летевших к Москве БПЛА
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, военные сбили пять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, заявил чиновник.

5 мая Собянин сообщил, что в Подольске средства ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

По информации британского журнала Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, отметило издание. В материале подчеркивается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать большие расстояния, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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