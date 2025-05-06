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Власти Курской области прокомментировали атаку ВСУ на Рыльск

Хинштейн рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на электроподстанцию в Рыльске
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал в своем Telegram-канале украинскую атаку на электроподстанцию в Рыльске.

«Сегодня поздно вечером совершен удар по электроподстанции в городе Рыльске. К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних», — написал он.

Хинштейн уточнил, что 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний парень — осколочное ранение правой голени. Угрозы их жизням нет.

В результате атаки на Рыльск повреждены два трансформатора, в городе полностью отключен свет. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка, добавил врио главы региона.

До этого об атаке на Рыльск сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, выпущенные украинскими реактивными системами залпового огня снаряды попали в подстанцию. После взрыва осколками были повреждены ближайшие дома.

Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в курской деревне.

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Атаки на Курскую область
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