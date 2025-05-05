В Курской области объявили эвакуацию поселка Глушково Глушковского района из-за сложной обстановки. Об этом сообщил глава населенного пункта Василий Худяков на своей странице во «ВКонтакте».

«В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие Барса», — написал он.

Худяков добавил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка.

5 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В результате удара 61-летняя женщина получила осколочные ранения.

В понедельник также сообщалось, что ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ достигли целей вторжения в Курскую область.