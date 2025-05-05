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В Сумской области начали срочную эвакуацию двух городов

Власти Сумской области призвали срочно эвакуироваться жителей Белополья и Ворожбы
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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей украинских городов Белополье и Ворожба немедленно эвакуироваться. Обращение к жителям он опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», — написал он.

На данный момент на территории Сумской области Украины идут активные боевые действия.

1 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в настоящее время ВС РФ планомерно продвигаются в Сумской области Украины. При этом украинским войскам не остается ничего другого, кроме как обороняться.

В свою очередь командир 11-й отдельной гвардейской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Баркас» отметил, что украинские военные, выполняющие задачи на Сумском направлении, полностью деморализованы.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что командование ВСУ отбирает телефоны у военных перед отправкой на позиции в Сумскую область. С телефонов удаляют любую информацию, которая могла бы стать компроматом на местное командование.

Ранее в Сумской области уничтожены военные из элитного спецназа ВСУ.

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