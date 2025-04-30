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В Сумской области уничтожены военные из элитного спецназа ВСУ

«Северный ветер»: в Сумской области уничтожили группу украинских рейнджеров
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы на Волчанском направлении уничтожили штурмовую группу элитного спецназа Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идет об украинских военных из сформированного в апреле прошлого года 6-го отдельного полка специального назначения «Рейнджер». Это подразделение предназначено для проведения специальных операций в тылу противника с целью разведки, диверсий и саботажа.

23 апреля штурмовая группа полка была уничтожена в районе населенного пункта Могрица Сумской области.

В материале отмечается, что из-за нехватки личного состава и колоссальных потерь украинских войск полк «Рейнджер» не применяется по предназначению, а в качестве линейного подразделения используется для затыкания дыр в оборонительных порядках.

29 апреля попавший в плен в белгородском приграничье украинский военный Александр Гетрик сообщил, что никто из бойцов ВСУ, которые пытались прорваться в село Поповка в Белгородской области, не вернулся.

Ранее «Ахмат» ликвидировал несколько групп ВСУ, проникнувших в Белгородскую область.

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