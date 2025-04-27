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В зоне СВО у бойцов ВСУ начали отбирать мобильные телефоны

ТАСС: командование ВСУ отбирает телефоны у бойцов на Сумском направлении
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Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирает мобильные телефоны у военных перед отправкой на позиции на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Характерно, что у большинства оккупантов командование отбирало мобильный телефон перед отправкой на позиции», — рассказали силовики.

Они добавили, что родным и близким бойцов ВСУ мобильные телефоны либо вовсе не возвращают, либо отдают устройства, обнуленные до заводских настроек. По словам силовиков, с мобильников удаляют всю информацию, которая может скомпрометировать украинское командование.

До этого сообщалось, что под Красноармейском (украинское название — Покровск) пропала без вести целая бригада ВСУ. По данным группы «Военная хроника» в соцсети «ВКонтакте», эта бригада состояла из новобранцев, которых отправили на фронт «через пару-тройку дней из учебки». При таком подходе, как отмечают авторы группы, масштабных потерь украинской армии трудно избежать.

Позже родственники пропавших солдат вышли на митинг в Киеве с призывами к властям. Они также утверждали, что их родственников отправили на передовую с минимальной военной подготовкой.

Ранее бойцы ВСУ больше года строили дом командующему вместо службы.

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