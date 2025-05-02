Российский боец рассказал о состоянии ВСУ на Сумском направлении

Украинские военные, выполняющие задачи на Сумском направлении, полностью деморализованы. Об этом журналистам рассказал командир 11-й отдельной гвардейской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ с позывным «Баркас», передает ТАСС.

Он сообщил, что российским бойцам удалось нарушить систему управления группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

«Противник деморализован. <...> Враги не понимают, что вообще происходит», — подчеркнул военнослужащий.

Как отметил «Баркас», украинские солдаты предпринимают попытки выйти к государственной границе и эвакуироваться. Но подразделения Вооруженных сил РФ сразу пресекают такие действия, уточнил он.

1 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в настоящее время ВС РФ планомерно продвигаются в Сумской области Украины. При этом украинским войскам не остается ничего другого, кроме как обороняться. По словам специалиста, сейчас бойцы ВСУ в спешном порядке возводят различные фортификационные сооружения и оборонительные рубежи.

Ранее в Госдуме рассказали, где должна проходить граница буферной зоны на Украине.