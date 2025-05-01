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Военный эксперт рассказал о продвижении российских войск в Сумской области

Марочко: ВС России планомерно продвигаются в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России планомерно продвигаются в Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо сумского направления: здесь идет планомерное продвижение наших войск, а со стороны противника идет активная оборона. И сразу хочу отметить: сейчас они очень интенсивно возводят оборонительные рубежи и фортификационные сооружения», — сказал эксперт.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. По его словам, под контроль взяты четыре населенных пункта в данном регионе.

28 апреля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие атаковали скопления техники Вооруженных сил Украины в Шостке Сумской области, сорвав планы украинских войск по прорыву фронта. Он уточнил, что удары были одиночными и несколькими сериями.

Ранее в Сумской области уничтожили военных из элитного спецназа ВСУ.

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