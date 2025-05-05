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Российские военные опровергли слухи о захвате ВСУ поселка в Курской области

Mash: информация о захвате Теткино в Курской области — вброс и домыслы
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Telegram-канал «Mash»

Информация о захвате Теткино и прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении поселка Новый Путь в Курской области — это «вброс и домыслы». Об этом рассказали Telegram-каналу Mash российские военные, которые находятся на местах.

«Боевые действия на Теткинском направлении в Курской области сейчас проходят до линии госграницы», — сообщило Mash.

При этом украинцы на самом деле подогнали технику со стороны Сумской области и попытались разминировать участок госграницы. Однако военные Вооруженных сил (ВС) РФ отработали по ним артиллерией и дронами. По последним данным, ВС РФ уничтожили танк ВСУ, две заградительные машины, мостоукладчик и около 10 квадроциклов. Продвижения противника на территории РФ нет.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область вечером 4 мая. Сначала они атаковали курское приграничье FPV-дронами и артиллерией, а затем начали продвигаться в сторону границы с РФ от населенных пунктов в Сумской области Украины.

По данным издания, украинцы пытались прорваться в поселок Теткино, используя для передвижения более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы. В ночь на 5 мая российские военные уничтожили часть техники и личного состава противника. Места скопления ВСУ продолжает атаковать авиация ВС РФ.

Ранее российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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