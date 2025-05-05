Раскрыты подробности новой попытки прорыва ВСУ в Курскую область

SHOT: в наступлении на Курскую область задействовали около 250 бойцов ВСУ

В наступлении на Курскую область участвовали около 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным издания, украинцы пытались атаковать поселок Теткино. Для передвижения они использовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы.

Как сообщает SHOT, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в российский регион вечером 4 мая. Сначала курское приграничье атаковали FPV-дронами и артиллерией, а затем военные в составе двух бронегрупп начали продвигаться в сторону границы с РФ от населенных пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи в Сумской области Украины.

В Telegram-канале уточнили, что часть техники и личного состава противник потерял в ночь на 5 мая. Места скопления ВСУ продолжает атаковать российская авиация.

Как сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», противник постоянно пытается нарушить целостность госграницы на стыке Белгородской и Курской областей. По его словам, попытки прорыва на российскую территорию продолжаются длительное время.

Он добавил, что командование ВСУ отправляет к границе диверсионные группы, чтобы «прощупать» оборону Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако российским бойцам удается оперативно отражать все атаки.

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