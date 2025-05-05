В Курской области создали карту трофейной техники

Российские военнослужащие в приграничных районах Курской области наносят на карту координаты трофейной украинской техники для дальнейшей эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

На карте отмечены сотни единиц военной техники и тысячи останков военнослужащих Вооруженных сил Украины. В силовых структурах рассказали, что карта динамичная и постоянно меняется по мере эвакуации трофеев.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее в Екатеринбурге открылась выставка трофейной техники из зоны СВО.