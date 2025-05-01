В Екатеринбурге открылась выставка трофейной техники из зоны СВО

Военную технику стран НАТО можно будет увидеть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начала работу выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции под названием «Сила в правде — гордость и Победа!», сообщается на сайте партии «Единая Россия».

На открытой площадке представлено 28 экспонатов, включая танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», бронетранспортер «М113», а также бронеавтомобили «Кирпи», «Мастиф» и «HMMWV». Отдельные площадки отведены для демонстрации около 100 единиц стрелкового вооружения, примерно 10 видов беспилотных летательных аппаратов, ударных FPV-дронов и компьютерных симуляторов.

Как напомнил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, в прошлом году выставка имела большой успех. Он отметил, что тогда ее посетили почти 1,4 млн человек.

«Конечно, в год 80-летия Великой Победы этот проект имеет особое значение, помогает провести параллели с историей Великой Отечественной войны, познакомить как можно больше жителей страны с реальной силой нашей Армии и ее подвигами», — сказал он.

По его словам, на площадках выставки в каждом регионе, где она будет представлена, партия и МГЕР организуют патриотические и интерактивные мероприятия для детей и молодежи.

Заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда отметил, что поверженная западная техника уже выставлялась в уральских городах в прошлом году, но в Екатеринбурге экспозиция трофеев СВО представлена впервые.

«Каждый экспонат — это общий результат работы военнослужащих группировки войск «Центр» и специалистов оборонных предприятий. Прикасаясь к представленным образцам можно прочувствовать, как под шквальным огнём наши бойцы, презирая страх, идут вперёд и жгут броню противника», — сказал он.

Напомним, название выставки выбрали подписчики официальных соцсетей «Единой России». В голосовании приняли участие более 5,5 тыс. человек, большинство из которых — почти 40% — проголосовали за вариант «Сила V правде — гордость и Победа».