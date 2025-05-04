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В Брянской области сбили беспилотник

Богомаз: системы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех регионах. В ведомстве уточнили, что 11 дронов сбили над территорией Ростовской области и еще по одному БПЛА — в Белгородской и Брянской областях.

Накануне над территорией Мурманской области были уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Для их ликвидации привлекались дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в Минобороны.

В этот же день Богомаз сообщил, что водитель кормовоза «Мираторга» пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Брянской области. Мужчину доставили в больницу, у него диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Ранее безэкипажные катера ВСУ обнаружили в Черном море.

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