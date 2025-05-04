В российских регионах ночью сбили 13 украинских беспилотников

Российские военные за прошедшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины в трех регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 11 беспилотников сбили над территорией Ростовской области и еще по одному БПЛА уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

В ночь на 3 мая южные регионы страны подверглись массированной атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем.

Над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три крылатые ракеты «Нептун-МД». Кроме того, огневыми средствами Черноморского флота в море были ликвидированы 14 украинских безэкипажных катеров. В Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее в Белгородской области бабушку и внука госпитализировали после прилета боеприпаса.