Безэкипажные катера ВСУ обнаружили в Черном море

В акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале российское Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, они были обнаружены дежурными огневыми средствами в период с 16:40 до 18:15.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Однако одними беспилотниками атака не ограничилась.

Над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три крылатые ракеты «Нептун-МД». Кроме того, огневыми средствами Черноморского флота в море были ликвидированы 14 украинских безэкипажных катеров. А в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.