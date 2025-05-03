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Над Мурманской областью сбили несколько украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Мурманской областью
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Над территорией Мурманской области уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты с 19:10 до 19:50 по московскому времени. Для их ликвидации привлекались дежурные средства противовоздушной обороны, добавили в ведомстве.

В конце января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что над регионом силами ПВО был уничтожен один беспилотник. Над областью временно закрывали воздушное пространство, позже аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

По информации британского журнала The Economist, на вооружении украинской армии имеются сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные летать вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров, добавило издание.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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