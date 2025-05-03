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В Брянской области FPV-дрон атаковал кормовоз «Мираторга»

Богомаз сообщил, что FPV-дрон атаковал кормовоз «Мираторга» в Брянской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

Водитель кормовоза «Мираторга» пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз агропромышленного холдинга «Мираторг», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:54 по московскому времени.

Водителя автомашины доставили в больницу, у него диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, рассказал Богомаз.

Кроме того, в Суземском районе в селе Алешковичи дроны-камикадзе повредили производственное здание и автобус АПХ «Мираторг», отметил глава региона.

По его словам, в селе Кирилловка в результате сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов, также огонь уничтожил два дома в селе Страчово. В селе Ломаковка Стародубского округа один из домов повредили три FPV-дрона, добавил Богомаз.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Новая Погощь в Суземском районе Брянской области. Богомаз отметил, что удар был нанесен по мирным жителям во время работы автолавки. Пострадавших доставили в больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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