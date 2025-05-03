На Украине заявили об уничтожении российского самолета в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что на территории Крыма был сбит второй за сутки российский самолет. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам Зеленского, самолет Вооруженных сил РФ был сбит с помощью морского дрона. Глава Украины также заявил об уничтожении военных складов. В своем обращении Зеленский в числе прочего анонсировал новые оборонные пакеты для страны.

Как утверждает УНИАН, в ночь на 3 мая в Крыму был сбит российский самолет Су-30.

2 мая Минобороны России сообщало, что воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 украинской армии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о потере своего истребителя 28 апреля. Они уточнили, что инцидент произошел при отражении атаки российских дронов. По словам журналистов, пилоту удалось выжить, его состояние оценивалось как стабильное.

29 апреля глава штабного фонда бригады ВСУ Олег Петренко объяснил, что истребитель Су-27 был «утрачен» из-за ошибки человека. Он также рассказал, что пилот спасся. Он выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что ВСУ не могут позволить себе «такой роскоши», как потеря целого истребителя.

Ранее стало известно о потере ВСУ техники на $7,8 млрд в Курской области.