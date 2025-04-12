ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысяч единиц западной техники на $7,8 млрд

Вооруженные силы Украины лишились в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной странами Запада техники на сумму $7,8 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки российских войск «Север», а также на сведения о стоимости техники из открытых источников.

Отмечается, что среди потерянной ВСУ техники 396 танков, 363 боевые машины пехоты, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня, 24 командно-штабных машин, более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения.

Средняя стоимость танка составляет $4,5 млн, самоходной артустановки — $4 млн, БТР — $300 тыс., БМП — $600 тыс. и т.д. Общая стоимость ликвидированной, а также взятой российскими войсками трофейной техники составила около $7,8 млрд

По данным агентства, часть из выделенных Западом средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и ремонт перед отправкой техники на боевые действия.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ.