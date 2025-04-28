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Украина лишилась Су-27 во время атаки дронов

ВС Украины сообщили о потере Су-27 при отражении атаки дронов РФ
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Alexander Ermochenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о потере истребителя Су-27 при отражении атаки российских дронов. Пилот выжил, об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны»‎.

Уточняется, что на данный момент состояние пилота стабильное, его жизни ничего не угрожает.

«Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления»‎, — говорится в сообщении.

В начале апреля в сети появилось видео, демонстрирующее адаптацию американских управляемых ракет AGM-88 HARM для применения на украинских истребителях Су-27. Ролик опубликовал эксперт по боевой авиации Алексей Воевода. Он продемонстрировал устройство, позволяющее интегрировать ракеты западного производства в системы подвески советских самолетов.

Устройство представляет собой многокомпонентную систему, включающую в себя штатное авиационное пусковое устройство (АПУ) HARM и универсальный переходник западного производства, обеспечивающий крепление к стандартному пилону под крылом Су-27.

Ранее стало известно о потере ВСУ техники на $7,8 млрд в Курской области.

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