Украина лишилась Су-27 во время атаки дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о потере истребителя Су-27 при отражении атаки российских дронов. Пилот выжил, об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Уточняется, что на данный момент состояние пилота стабильное, его жизни ничего не угрожает.
«Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления», — говорится в сообщении.
В начале апреля в сети появилось видео, демонстрирующее адаптацию американских управляемых ракет AGM-88 HARM для применения на украинских истребителях Су-27. Ролик опубликовал эксперт по боевой авиации Алексей Воевода. Он продемонстрировал устройство, позволяющее интегрировать ракеты западного производства в системы подвески советских самолетов.
Устройство представляет собой многокомпонентную систему, включающую в себя штатное авиационное пусковое устройство (АПУ) HARM и универсальный переходник западного производства, обеспечивающий крепление к стандартному пилону под крылом Су-27.
Ранее стало известно о потере ВСУ техники на $7,8 млрд в Курской области.