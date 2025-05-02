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Воздушные силы Украины на неделе лишились истребителя

Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель Су-27
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Евгений Биятов/РАИ «Новости»

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили самолет Су-27 украинской армии. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ за период с 26 апреля по 2 мая.

«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных Сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

До этого американское издание 19FortyFive одним словом описало российский стратегический бомбардировщик Ту-160. Журналисты назвали его «незаменимым».

Авторы публикации отметили, что на борт Ту-160 помещается до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность его полета без дозаправки составляет 12 тыс. км. Благодаря своему внешнему виду и цвету самолет называют «Белым лебедем».

В свою очередь американский журнал The National Interest (TNI) оценил мощь российского истребителя пятого поколения Су-57.

Журналисты отметили, что самолет может развивать максимальную скорость 2,0 Маха, что заметно выше, чем у американского F-35, находящегося на вооружении у ВСУ. Кроме того, Су-57 стоит от $35 до $40 млн, а это гораздо дешевле, чем F-35, который оценивается на рынке в сумму от $80 млн до $110 млн.

Ранее в США назвали самый опасный российский истребитель.

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