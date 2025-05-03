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Стало известно о продвижении российских подразделений в ДНР

DeepState: российские войска продвинулись у пяти населенных пунктов в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения продвинулись в районе пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState.

Из материала следует, что Вооруженные силы РФ добились определенных успехов в боях около Богдановки и Надеевки. Также они продвинулись возле Шевченко, Тарасовки и Андреевки.

Какие-либо подробности в публикации не приводятся.

2 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны в течение недели взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Бойцы группировки российских войск «Запад» вынудили украинских солдат покинуть донецкий поселок Новое и харьковские населенные пункты Дорошовка, Каменка.

Кроме того, подразделения ВС РФ освободили один населенный пункт в Курской области. Речь идет о селе Горналь, в боях за которое участвовали солдаты группировки российских войск «Север».

30 апреля президент РФ Владимир Путин рассказал, что военнослужащие страны выбили украинские формирования из Курской области. Тем не менее в регионе продолжают прятаться разрозненные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые скрываются «в перелесках и норах в полной изоляции».

Ранее российский боец в одиночку обратил в бегство группу диверсантов ВСУ.

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