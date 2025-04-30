«Сидят по щелям и подвалам»: Путин предложил сдаться остаткам ВСУ в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины выбиты из Курской области, однако разрозненные группы противника «еще сидят там в перелесках и норах в полной изоляции». Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание». По словам главы государства, военнослужащие ВСУ просят свое командование об эвакуации, однако вызволить их невозможно, и россияне предлагают им сдаться.

На встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание» президент России прокомментировал недавнее окончание операции по освобождению Курской области от украинских формирований, сообщает ТАСС.

«Да, вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям по каким-то, в подвалах они еще сидят», — сказал Путин.

По его словам, российские военнослужащие слышат, как разрозненные группы ВСУ просят свое командование об эвакуации.

«[Однако] эвакуация невозможна, потому что там разрозненные группы по два-три человека, повторяю, там где-то в перелесках сидят, в норах каких-то в полной изоляции», — сказал президент.

Он отметил, что противнику предлагают сдаться. А некоторых пленных направляют назад к своим «с предложением сложить оружие». По словам Путина, этот случай не единичный.

«Пытаются выдать за организованный отвод»

Также 30 апреля командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» высмеял заявление Украины об организованном выводе ее вооруженных формирований с территории Курской области. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале подразделения.

«Украина закончила вывод основных сил из Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — задался вопросом военный.

По словам «Аида», ВСУ до сих пор пытаются выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск.

Потери среди жителей

О потерях населения в период оккупации Вооруженными силами Украины части территории Курской области рассказал 30 апреля врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Со ссылкой на данные Минздрава России он сообщил, что в период с августа 2024 года в Курской области погибли 288 мирных жителей. У 503 курян отмечены травмы и разнообразный ущерб здоровью, 430 из них были доставлены в больницы.

«И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья», — написал Хинштейн.

По его словам, он часто встречается с жителями курского приграничья, в том числе с теми, кого эвакуируют из недавно освобожденных населенных пунктов.

«Они рассказывают абсолютно душераздирающие, страшные вещи — практически те же преступления творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Никогда не забуду мужчину, который в больнице рассказал, что у его семилетнего сына сегодня должен был быть день рождения, но, к сожалению, ребенок погиб от рук карателей», — отметил Хинштейн.

По его словам, «все эти рассказы — свидетельства настоящего геноцида и они, конечно, должны стать основанием для будущего международного трибунала».

Герасимов доложил о полном освобождении Курской области. И поблагодарил бойцов КНДР Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от... 26 апреля 20:24

Завершение операции

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По его словам, в этот день российские войска заняли село Горналь — последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ.

Потери украинских войск за все время боев на Курском направлении Герасимов оценил более чем в 76 тысяч человек. Кроме того, были уничтожены около 7700 единиц военной техники, включая 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин.

После этого Путин поздравил российских военных с полным разгромом противника в курском приграничье.

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — сказал глава государства.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, изначально украинские силы захватили территорию площадью около 1268 квадратных километров — при общей площади Курской области 29,9 тысячи квадратных километров.

Освобождение региона происходило в несколько этапов. Одним из ключевых моментов стала операция «Поток», в результате которой несколько сотен российских военных через трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» прошли в тыл украинских подразделений в Судже. После этого был освобожден целый ряд населенных пунктов Суджанского района и других территорий Курской области.