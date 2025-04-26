Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный в одиночку заставил бежать украиснкую ДРГ

МО РФ: российский сержант на СВО обратил в бегство ДРГ противника
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Старший сержант Анатолий Подмарьков обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ и обратил ее в бегство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что Подмарьков нес дежурство в зоне СВО и в сумерках заметил ДРГ противника. Он принял решение организовать засаду на пути следования группы.

«После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали», — говорится в сообщении.

Благодаря его действиям диверсантам не удалось проникнуть в район обороны российских войск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о Новомихайловке, Шевченко, Сухой Балке, Тарасовке и Богдановке.

Ранее на Украине признали наличие пленных в сбитом Ил-76 под Белгородом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами