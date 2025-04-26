Российский военный в одиночку заставил бежать украиснкую ДРГ

МО РФ: российский сержант на СВО обратил в бегство ДРГ противника

Старший сержант Анатолий Подмарьков обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ и обратил ее в бегство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что Подмарьков нес дежурство в зоне СВО и в сумерках заметил ДРГ противника. Он принял решение организовать засаду на пути следования группы.

«После того, как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Анатолий начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали», — говорится в сообщении.

Благодаря его действиям диверсантам не удалось проникнуть в район обороны российских войск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о Новомихайловке, Шевченко, Сухой Балке, Тарасовке и Богдановке.

Ранее на Украине признали наличие пленных в сбитом Ил-76 под Белгородом.