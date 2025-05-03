В Германии раскрыли, какой ультиматум Трамп поставил странам НАТО

Президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если не будет повышения расходов на оборону. Об этом пишет Spiegel.

Издание пишет, что новый посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Витакер предупреждал послов объединения об этом. Дипломат также заявлял о требовании американской администрации, чтобы государства-члены обязались тратить 5% ВВП на оборону.

«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти 5% не всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», — пишет Spiegel.

7 марта Трамп предупредил, что, если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации американский лидер говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

2 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам альянса увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а затем — дополнительно 1,5% направлять на другие оборонные проекты.

Ранее в ЕС раскрыли негативные последствия из-за повышения расходов на оборону.