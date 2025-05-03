ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область

Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, атака противника закончилась массовой сдачей в плен. Об этом сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Уточняется, что прорыва российской государственной границы не было допущено. По данным канала, за последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУ, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Севера».

Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы украинской армии, не допуская их приближения к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские военные увеличивают полосы безопасности.

Сообщается также, что у сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов.

Общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило более 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ.

За сутки армия Украины потеряла более 190 человек на этом участке фронта (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта.