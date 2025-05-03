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ВСУ в апреле нанесли удары по десяткам домов в Харьковской области

Беспилотники ВСУ в апреле атаковали 34 жилых дома в Харьковской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в апреле 34 раза атаковали дома мирных жителей на территории Харьковской области, подконтрольной РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

Он отметил, что в регионе регулярно случаются подобные инциденты.

«За тот месяц было 34 домовладения, где проживали люди, подбито», — добавил чиновник.

3 мая украинские военнослужащие с помощью БПЛА нанесли удар по подконтрольной РФ части Харьковской области. Капленко сообщил, что беспилотник врезался в дом 80-летней пенсионерки. В тот момент женщина находилась дома, поэтому сильно испугалась.

До этого атаке подвергся город Новороссийск в Краснодарском крае. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт как морскими, так и воздушными дронами. Впоследствии в Telegram-канале «Новостная панорама» появилась информация о падении БПЛА на жилой комплекс «Аврора». В результате в доме оказались выбиты окна, и в нескольких квартирах начался пожар.

Ранее в Ростовской области во время атаки беспилотников ВСУ загорелись два жилых дома.

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