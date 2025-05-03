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Украинский дрон врезался в дом пенсионерки в Харьковской области

Дрон ВСУ врезался в дом 80-летней женщины в Харьковской области
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Efrem Lukatsky/AP

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в дом 80-летней женщины в Харьковской области в части, подконтрольной России. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

«В жилой дом прилетел дрон. Здесь у нас проживает женщина, ей уже за 80 лет», — сообщил Капленко.

Пострадавшая рассказала агентству, что очень сильно испугалась, потому что в момент атаки она находилась в доме. Женщина добавила, что не в первый раз оказалась под атакой украинских беспилотников.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что обломки украинских беспилотников повредили три частных дома в городе-курорте Анапе, в селе Юровка.

Отмечается, что власти города-курорта помогут пострадавшим восстановить имущество. Также обломки беспилотников упали на дерево в поселке Цибанобалка поблизости Анапы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.

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