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Дрон упал на жилой дом в Новороссийске

Дрон ВСУ повредил квартиры в ЖК «Аврора» в Новороссийске
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Inna Varenytsia/Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) при падении повредил квартиры в ЖК «Аврора» в Новороссийске. Об этом сообщил Telegram-канал «Новостная панорама».

В результате падения беспилотника начался пожар в части квартир, почти все окна в пострадавшем подъезде оказались выбиты.

Также были существенно повреждены квартиры в ЖК на улице Суворовская.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Одновременно атаки дронов произошли в районе Сухого озера в Темрюкском районе Краснодарского края.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях. Кравченко также напомнил о запрете на съемку и публикацию в сети работы систем ПВО и экстренных служб.

Ранее двое детей забрались на мемориал «Малая земля» в Новороссийске и попали на видео.

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