ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными дронами

Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Таманским полуостровом в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе. Обломки дронов упали в двух местах, пострадавших нет.

По данным штаба, в районе Сухого озера фрагменты одного из аппаратов спровоцировали возгорание, которое в настоящее время ликвидируют пожарные. Повреждений инфраструктуры на этом участке не зафиксировано. В другом случае обломки повредили частный жилой дом.

Одновременно атака беспилотных летательных и морских аппаратов была зафиксирована в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что над населенным пунктом работает ПВО.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях. Кравченко также напомнил о запрете на съемку и публикацию в сети работы систем ПВО и экстренных служб.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание крыши жилых домов.