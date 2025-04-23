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Рубио назвал НАТО союзом США с «горсткой младших партнеров»

Рубио: НАТО должна быть настоящим альянсом, а не союзом США с горсткой партнеров
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Nathan Howard/Reuters

НАТО должна быть настоящим оборонительным альянсом, а не союзом США с «горсткой младших партнеров». Об этом в интервью The Free Press заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«НАТО — это хорошо до тех пор, пока это настоящий Североатлантический альянс, пока это настоящий оборонительный союз, а не Соединенные Штаты и горстка младших партнеров, которые не выполняют свою долю [обязательств]», — высказался Рубио.

До этого Рубио в соцсети Х призвал союзников США по НАТО наращивать собственный военный потенциал. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты уже сделали значительный вклад и планируют продолжать свою поддержку, однако и другим странам необходимо усилить свои возможности, чтобы быть «настоящим альянсом».

В начале марта американский президент Дональд Трамп усомнился в готовности членов НАТО защитить США в случае необходимости. Республиканец подчеркнул, что Штаты не будут защищать те страны альянса, которые не выделяют необходимый объем средств на совместную оборону.

Ранее Рубио заявил, что США, как и другие члены НАТО, повысят уровень военных расходов до 5% ВВП.

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