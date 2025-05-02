Алаудинов: участники курской операции «Поток» после лечения возвращаются в строй

Военнослужащие, попавшие в госпиталь после операции «Поток» в Курской области, возвращаются на фронт. Об этом заявил в интервью РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Военный отметил, что участники этой операции — достойные мужчины, «героические патриоты», которые в будущем могут показать новые результаты, именно в уничтожении противника и продвижении вперед.

Алаудинов пожелал бойцам, которые продолжают лечение в госпитале, скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Проведенная в начале марта операция «Поток» позволила освободить город Суджа и практически всю Курскую область, куда с августа прошлого года проникли военные Вооруженных сил Украины.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее сообщалось, что на уничтоженных в Курской области военных ВСУ нашли нацистскую символику.