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ВСУ нанесли удар по Энергодару

Рогов: ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии
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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал он.

Рогов добавил, что ВСУ наносят удары в районе берега Днепра.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал избегать боевых действий рядом с ядерными объектами и проявлять сдержанность для недопущения техногенных катастроф. Так он отреагировал на сообщение о том, что украинский беспилотник атаковал территорию вблизи Запорожской АЭС, однако дрон был сбит.

В феврале Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС.

Ранее три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар.

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