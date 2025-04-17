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Три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар

Мэр Энергодара Пухов рассказал об атаке трех беспилотников ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Три украинских беспилотника-камикадзе атаковали город Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Максим Пухов.

«Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолетного типа. <...> В результате атаки пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет», — написал градоначальник.

Один из беспилотников уничтожили возле детской юношеской спортивной школы, второй — упал и взорвался на пустыре неподалеку от электроподстанции «Луч», а третий — сдетонировал на дереве в районе школы бокса.

Пухов попросил жителей Энергодара сохранять осторожность и избегать открытых пространств.

В марте эксперт Александр Уваров высказал мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути признало суверенитет России над находящейся в Энергодаре Запорожской АЭС , когда организовало ротацию своей миссии через территорию РФ.

Он считает, что таким образом МАГАТЭ подтвердило неспособность украинской стороны организовать безопасное перемещение специалистов агентства по своей территории.

Ранее жительницу Энергодара осудили на 14 лет за переводы в украинский банк.

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