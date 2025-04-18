Гросси обратился с призывом исключить боевые действия возле ядерных объектов

Глава МАГАТЭ Гросси призвал к сдержанности боевых действий рядом с АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал избегать боевых действий рядом с ядерными объектами и проявлять сдержанность для недопущения техногенных катастроф. Об этом он заявил в обращении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

«Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов», — заявил Гросси.

Так он отреагировал на сообщение о том, что украинский беспилотник атаковал территорию вблизи Запорожской АЭС, дрон был сбит — об этом сообщили представители руководства станции.

На ЗАЭС добавили, что украинские атаки являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности атомной электростанции, которые были установлены на Совете Безопасности ООН. 27 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы агентства на протяжении недели продолжали фиксировать звуки военных действий на различных расстояниях от Запорожской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о возможном визите в РФ в мае.