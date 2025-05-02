Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили 15 бойцов ВСУ при зачистке курского села

РИА: ВС РФ при зачистке Гуево уничтожили 15 оказавших сопротивление бойцов ВСУ
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Штурмовики Вооруженных сил РФ при зачистке села Гуево в Курской области уничтожили оказавших сопротивление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Студент».

«Я (со своей группой. — ред.) зашел на улицы: Кирова, потом прошли Ленина, на Комсомольский переулок, на Веселую зашли, прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода», — рассказал он.

Боец добавил, что его группа, состоящая из шести человек, смогла уничтожить 15 украинских военных. По его словам, противник не хотел сдаваться в плен и оказал сопротивление.

Известно также, что бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли у ликвидированных в Курской области украинских военнослужащих и иностранных наемников шевроны с нацистской символикой.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее подполье заявило о ликвидации у Сум военных ВСУ, бежавших из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами