Штурмовики Вооруженных сил РФ при зачистке села Гуево в Курской области уничтожили оказавших сопротивление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Студент».

«Я (со своей группой. — ред.) зашел на улицы: Кирова, потом прошли Ленина, на Комсомольский переулок, на Веселую зашли, прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода», — рассказал он.

Боец добавил, что его группа, состоящая из шести человек, смогла уничтожить 15 украинских военных. По его словам, противник не хотел сдаваться в плен и оказал сопротивление.

Известно также, что бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли у ликвидированных в Курской области украинских военнослужащих и иностранных наемников шевроны с нацистской символикой.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее подполье заявило о ликвидации у Сум военных ВСУ, бежавших из Курской области.