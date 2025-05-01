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Подполье заявило о ликвидации у Сум военных ВСУ, бежавших из Курской области

Координатор Лебедев: у Сум уничтожили военных ВСУ, бежавших из Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по окрестностям села Храповщина в Сумском районе Украины, где скапливались украинские военные, сбежавшие из Курской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Артиллерийский удар… Детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области», — отметил он.

По информации Лебедева, в окрестностях Сум ВСУ формировали новое подразделение.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что подразделения Вооруженных сил России разыскивают почти 200 украинских военных в лесах Курской области. Предварительно, они могут находиться у границы, включая Гуево и Олешню. Российские войска ведут круглосуточную разведку и держат на контроле местонахождение бойцов ВСУ, отслеживая их передвижение.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, Путин выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВС РФ высмеяли заявление Украины об «организованном выводе» ВСУ из Курской области.

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