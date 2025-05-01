ОАЭ высказались о посредничество в обмене пленными между Россией и Украиной

ОАЭ сообщили, что продолжат посредничество в обмене пленными между РФ и Украиной

Объединенные Арабские Эмираты продолжат прилагать усилия по посредничеству в обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, пишет эмиратское информационное агентство WAM.

«Его высочество <…> подчеркнул стремление ОАЭ продолжать прилагать свои дальнейшие усилия в этом важном гуманитарном направлении», — говорится в публикации.

Незадолго до этого пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Российский лидер высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В Кремле добавили, что благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи домой смогли вернуться 246 российских военнослужащих.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В Минобороны поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при «пасхальном» обмене военнопленными.

Ранее российские военные рассказали о пытках в украинском плену.