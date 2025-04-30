Командир «Ахмата» высмеял заявление Украины о выводе ВСУ из Курской области

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» высмеял заявление Украины о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале подразделения.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» - задался вопросом военный.

По словам «Аида», ВСУ до сих пор пытаются выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

При этом накануне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что ВСУ продолжают атаковать освобожденные территории Курской области беспилотниками и артиллерией.

Ранее эксперт раскрыл отношение США к победе России в Курской области.