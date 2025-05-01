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Российские войска ищут почти 200 украинских бойцов в лесах Курской области

Mash: ВС России разыскивают почти 200 украинских военных в лесах Курской области
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Gleb Garanich/Reuters

Подразделения Вооруженных сил России разыскивают почти 200 украинских военных в лесах Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Боевики сидят в лесах больше десяти дней без связи и возможности выйти <…> Предварительно, около 200 врагов могут находиться у границы, включая Гуево и Олешню», — говорится в сообщении.

Российские войска ведут круглосуточную разведку и держат на контроле местонахождение бойцов ВСУ, отслеживая их передвижение.

По информации Mash, почти 60 украинских диверсантов скрылись в окрестностях населенного пункта Гуево, без поставок боекомплекта и провизии.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, Путин выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВС РФ высмеяли заявление Украины об «организованном выводе» ВСУ из Курской области.

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