Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде РФ прокомментировали атаку украинских дронов на Алешки

Сенатор Кастюкевич назвал террористами бойцов ВСУ, атаковавших рынок в Алешках

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастные к атаке на центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области, являются террористами. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Игорь Кастюкевич, пишет ТАСС.

По его словам, украинские бойцы с особым цинизмом расправляются над мирными жителями Херсонской области.

«Это террористы <...>. Для которых не существует никаких рамок и человеческих норм. Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут», — подчеркнул сенатор.

Он выразил надежду, что все участники переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине осознают данный факт. В том числе это касается США.

В конце Кастюкевич добавил, что готов оказать помощь всем пострадавшим в результате атаки.

1 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по центральному рынку в городе Алешки. Из-за действий украинских солдат пострадали более 20 человек. Еще не менее семи жителей спасти не удалось.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, медикам удалось госпитализировать шестерых раненых. Сальдо пояснил, что бойцы ВСУ продолжают бить по рынку, не давая врачам подойти к пострадавшим.

Ранее в Херсонской области при атаке украинского дрона на автомобиль пострадали два человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами