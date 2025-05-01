В Совфеде РФ прокомментировали атаку украинских дронов на Алешки

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастные к атаке на центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области, являются террористами. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Игорь Кастюкевич, пишет ТАСС.

По его словам, украинские бойцы с особым цинизмом расправляются над мирными жителями Херсонской области.

«Это террористы <...>. Для которых не существует никаких рамок и человеческих норм. Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут», — подчеркнул сенатор.

Он выразил надежду, что все участники переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине осознают данный факт. В том числе это касается США.

В конце Кастюкевич добавил, что готов оказать помощь всем пострадавшим в результате атаки.

1 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по центральному рынку в городе Алешки. Из-за действий украинских солдат пострадали более 20 человек. Еще не менее семи жителей спасти не удалось.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, медикам удалось госпитализировать шестерых раненых. Сальдо пояснил, что бойцы ВСУ продолжают бить по рынку, не давая врачам подойти к пострадавшим.

Ранее в Херсонской области при атаке украинского дрона на автомобиль пострадали два человека.