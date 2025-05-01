В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на рынок в Алешках

Шестеро пострадавших из-за атаки ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области госпитализированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

По данным ведомства, седьмой человек умер по пути в больницу после атаки.

Украинские военнослужащие утром 1 мая с помощью FPV-дронов нанесли удары по центральному рынку в городе. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт примерно в 9:30 (совпадает с мск). В тот момент на рынке находилось большое количество людей, из которых ранения получили более 20 человек. Еще как минимум семь жителей погибли.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо позднее сообщил, что после первой волны ударов в херсонских Алешках противник направил FPV-дроны для атак на выживших мирных жителей. Кроме того, ВСУ продолжают наносить удары по рынку в Алешках Херсонской области, на давая сотрудникам скорой оказать помощь пострадавшим мирным жителям.

29 апреля ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка в Новокаховском городском округе Херсонской области. Как рассказал глава районной администрации Виталий Гура, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него рваные раны конечностей и головы. Медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.