Два жителя Херсонской области пострадали из-за атаки ВСУ

Сальдо: двое человек пострадали при атаке ВСУ на авто в Херсонской области

Два жителя Каховки пострадали при атаке украинской армии на автомобиль рядом с Новой Маячкой в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня они [ВСУ] направили дрон-камикадзе на гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге недалеко от Новой Маячки Алешкинского округа. Водитель и пассажир из Каховки тяжело пострадали и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрела в Таврии повреждения получил автомобиль, стоявший в гараже. Сам гараж сгорел. Также украинские войска наносили удары по Алешкам, Сагам, Корсунке, Каирам, Казачьим Лагерям, Большим Копаням, Днепрянам, Таврийску и Новой Каховке.

До этого Сальдо заявил, что Киев необходимо лишить доступа к территориям в среднем и нижнем течении Днепра в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Также он добавил, что присутствие ВСУ на правобережье Днепра препятствует возобновлению судоходства.

Ранее Путин высказался о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.