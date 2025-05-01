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Сальдо заявил, что ВСУ использовали FPV-дроны для добивания выживших в Алешках

Сальдо: ВСУ использовали БПЛА для атак выживших на рынке в херсонских Алешках
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Сергей Бобылев/РИА Новости

После первой волны ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в херсонских Алешках противник направил FPV-дроны для атак на выживших мирных жителей. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были использованы целенаправленно для ликвидации тех, кто уцелел после первоначального обстрела.

«Враг направил FPV-дроны для добивания выживших. Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах», — написал он.

В предыдущей публикации Сальдо сообщил, что массированный удар в районе центрального рынка был нанесен в 9:30 утра. По его словам, 20 человек были ранены, как минимум семерым не удалось выжить.

30 апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что число ударов украинских войск по мирному населению и гражданским объектам выросло с момента начала диалога России и США по урегулированию конфликта. По словам дипломата, Украина только нагнетает ситуацию — в среднем количество ударов со стороны Вооруженных сил Украины и число пострадавших выросло на 20-30%.

Ранее политолог предупредил о возможной массовой атаке БПЛА ВСУ на 9 мая.

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