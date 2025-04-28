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Сотрудники пожарной части пострадали в Каховке при атаке дронов ВСУ

В Каховке четыре сотрудника пожарной части получили ранения при атаке дронов ВСУ
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Telegram-канал Павел Филипчук Глава округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали город Каховка в Херсонской области, в результате чего пострадали четыре сотрудника пожарной части. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

«Ночью сотрудники пожарной части Каховки попали под обстрел вражеских БПЛА. Пострадали четыре человека — минно-взрывные травмы», — написал чиновник.

По его словам, всех пострадавших доставили в Каховскую центральную районную больницу.

18 апреля украинский дрон сбросил взрывчатку на здание администрации Новокаховского округа Херсонской области.

2 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. По его словам, бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».

Ранее в Херсонской области заявили об опустошении правобережной части региона.

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