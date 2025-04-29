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Ребенок подорвался на боеприпасе в Херсонской области

Ребенок получил тяжелые травмы при подрыве на боеприпасе в Херсонской области
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Depositphotos

В селе Масловка (Херсонская область) мальчик 2013 года рождения подорвался на боеприпасе. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Садовой. Пострадавшего сначала госпитализировали в больницу Новой Маячки, затем перевели в Скадовскую центральную районную больницу. Состояние ребенка остается тяжелым: у него диагностированы рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Проводится госпитализация в Скадовскую ЦРБ. Состояние тяжелое», — написал Гура.

19 апреля сообщалось, что в Курской области житель Беловского района наступил на оставленную ВСУ мину «лепесток»

12 апреля стало известно, что три мирных жителя села Гуево в Курской области получили травмы, подорвавшись на минах и запрещенных кассетных боеприпасах Вооруженных сил Украины, когда начались активные боевые действия за населенный пункт.

Ранее девятилетний мальчик нашел на дороге бомбу и подорвался на ней.

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