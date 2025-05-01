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СМИ сообщили о возможном участии представителя Вашингтона в параде в Москве

«Звезда»: на парад Победы в Москву может приехать представитель Вашингтона
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Одним из гостей на параде, который пройдет в Москве в День Победы в Великой Отечественной войне, может стать высокопоставленный представитель Вашингтона. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Источник не исключил, что 9 мая в российскую столицу прилетит государственный секретарь США Марко Рубио.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая в столицу страны на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет большое количество глав государств и правительств. По его словам, посетить Москву согласились лидеры стран из самых разных регионов.

К текущему моменту свое участие в параде Победы подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также о намерении посетить мероприятие заявили президенты стран — членов СНГ, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич и другие политики.

При этом президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он собирается посетить РФ в День Победы. Кроме того, не соответствуют действительности слухи о поездке в Москву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее в Словакии объяснили, что означает предстоящий визит Роберта Фицо в РФ на 9 мая.

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